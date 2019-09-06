Украина протестовала газопровод "Союз" в реверсном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Магистральный газопровод "Союз" тестово заработал в реверсном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АО "Укртрансгаз".
"В конце августа Укртрансгаз совершил успешный тестовый запуск участка магистрального газопровода "Союз" для работы в обратном направлении "запад-восток". Это никоим образом не повлияло на транспортировку голубого топлива в страны ЕС - заявки Газпрома на транзит были выполнены в полном объеме", - указали в комапании.
Физические испытания проводились в рамках подготовки ГТС к отопительному сезону 2019/2020.
"В течение трех дней на участке газопровода "Союз" от западной границы до богородчанского узла был отработан режим, при котором объемы транспортировки в реверсном направлении достигли максимума импортных мощностей из Словакии - 42,5 млн кубометров газа/сутки", - добавили в УТГ.
Результаты теста, как отмечается, зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов, таким образом подтвердили готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме.
Напомним, Украина готовит дополнительный пункт реверсного приема газа, чтобы не зависеть от РФ.