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Україна просунулась вперед у боротьбі з корупцією - Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна просунулася вперед на шляху боротьби з корупцією, але на сьогодні не достатньо судових вироків, які підтверджують покарання злочинців. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Ради регіонального розвитку, передає кореспондент УНН.

“В системі корупції уже виникають проломи, їх треба розширювати. Це не я сказав, а керівниця проекту "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні“. Як на мене доволі об’єктивна оцінка і віялові затримання хабарників, які ледве не щодня спричиняють потужний резонанс в ЗМІ, не викликають, однак, відчуття в суспільстві, що системна боротьба з корупцією розпочалася”, — сказав П.Порошенко.

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Президент зауважив, що станом на зараз відсутні “належні судові рішення”, які би підтверджували факти покарання злочинців.

Він також нагадав, що зараз триває безпрецедентний конкурс із залученням громадськості, за результатами якого буде створений новий Верховний суд на засадах відкритості і конкурентності, в якому беруть участь діячі судді, а також адвокати, науковці.

За словами П.Порошенка, на початку цього конкурсу надійшло біля 1,5 тис. заявок, а зараз залишилося трохи більше 500 кандидатів, перевірку яких на професійну етику та доброчесність має провести Вища кваліфікаційна комісія суддів, Громадська рада доброчесності, Вища Рада правосуддя.

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