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Украина продвинулась вперед в борьбе с коррупцией - Президент

Украина продвинулась вперед в борьбе с коррупцией - Президент

Киев • УНН

 • 9358 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина продвинулась вперед на пути борьбы с коррупцией, но на сегодняшний день не достаточно судебных приговоров, которые  подтверждают наказания преступников. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Совета регионального развития, передает корреспондент УНН.

"В системе коррупции уже возникают бреши, их надо расширять. Это не я сказал, а руководитель проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине". Как по мне довольно объективная оценка и веерные задержания взяточников, которые чуть ли не ежедневно вызывают мощный резонанс в СМИ, не вызывают, однако, ощущение в обществе, что системная борьба с коррупцией началась ", - сказал П.Порошенко.

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Президент отметил, что на сейчас отсутствуют "надлежащие судебные решения", которые бы подтверждали факты наказания преступников.

Он также напомнил, что сейчас продолжается беспрецедентный конкурс с привлечением общественности, по результатам которого будет создан новый Верховный суд на принципах открытости и конкурентности, в котором принимают участие действующие судьи, а также адвокаты, ученые.

По словам П.Порошенко, в начале этого конкурса поступило около 1,5 тыс. заявлений, а сейчас осталось чуть более 500 кандидатов, проверку которых на профессиональную этику и добродетель должна провести Высшая квалификационная комиссия судей, Общественный совет добродетели, Высший Совет правосудия.

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