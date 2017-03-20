Украина продвинулась вперед в борьбе с коррупцией - Президент

"В системе коррупции уже возникают бреши, их надо расширять. Это не я сказал, а руководитель проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине". Как по мне довольно объективная оценка и веерные задержания взяточников, которые чуть ли не ежедневно вызывают мощный резонанс в СМИ, не вызывают, однако, ощущение в обществе, что системная борьба с коррупцией началась ", - сказал П.Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перевод бизнеса на электронную платформу преодолеет коррупцию - П.Петренко

Президент отметил, что на сейчас отсутствуют "надлежащие судебные решения", которые бы подтверждали факты наказания преступников.

Он также напомнил, что сейчас продолжается беспрецедентный конкурс с привлечением общественности, по результатам которого будет создан новый Верховный суд на принципах открытости и конкурентности, в котором принимают участие действующие судьи, а также адвокаты, ученые.

По словам П.Порошенко, в начале этого конкурса поступило около 1,5 тыс. заявлений, а сейчас осталось чуть более 500 кандидатов, проверку которых на профессиональную этику и добродетель должна провести Высшая квалификационная комиссия судей, Общественный совет добродетели, Высший Совет правосудия.