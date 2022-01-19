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Україна просить у Німеччини бойові кораблі та системи ППО

Україна просить у Німеччини бойові кораблі та системи ППО

Київ • УНН

 • 43801 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Посол України у Берліні Андрій Мельник назвав в інтерв'ю німецькому агентству dpa конкретні системи зброї, які його країна сподівається отримати від Німеччини для захисту від можливого нападу Росії, пише УНН.

Цитата:

"Йдеться насамперед про німецькі військові кораблі, які є одними з найкращих у світі, які нам вкрай потрібні для надійної оборони довгого узбережжя в Чорному та Азовському морях", – сказав посол Андрій Мельник, якого цитують німецькі ЗМІ.

Така ж велика потреба є і в "найсучасніших системах протиповітряної оборони, які зараз виробляють німецькі збройні компанії", додав він.

Деталі

Україна вже багато років добивається постачання зброї з ФРН для захисту від можливого російського вторгнення, але поки що - безуспішно. Канцлер ФРН Олаф Шольц дав Києву чітку відмову, наголосивши, що Німеччина вже багато років проводить збалансовану стратегію, що виключає експорт летальної зброї. Голова МЗС країни Анналена Бербок також відхилила такий запит під час візиту в Київ. Ставлення до поставок озброєнь та політики обмеження експорту зброї також базується на німецькій історії.

Мельника це виправдання роздратувало. "Дивно, що Берлін також використовує питання історичної відповідальності як аргумент для відмови від військової допомоги", - сказав він.

Посол підкреслив, що питання поставок зброї залишиться на порядку денному у відносинах з Німеччиною. "Україні терміново потрібна оборонна зброя – також з Німеччини, щоб збільшити ціну за це вторгнення настільки, щоб очільника Кремля відвернуло від його божевільного курсу", – сказав Мельник.

"На жаль, у Німеччині все ще бракує політичної волі, що дуже прикро, враховуючи гостру небезпеку війни в Європі", - вказав він.

Доповнення

У МЗС України вказують, що Україна і Німеччина продовжують обговорення питання можливого постачання Берліном оборонної зброї.

Днями Велика Британія вирішила поставити Україні протитанкові системи.

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