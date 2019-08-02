Україна просить прокуратуру Румунії провести слідчі дії з автором відео про анексію Буковини

“Після появи у інтернет-ресурсах відео, там є всі ознаки і заклик, і констатація уже розподілу України шляхом вчинення військових дій і відшматування тих чи інших частин Буковини і Одеської області. Це перше. У зв’язку з тим були абсолютно всі підстави, я підписав відповідне повідомлення, і ми зареєстрували провадження”, — сказав Матіос.

Він нагадав, що тоді ж була зібрана нарада всіх дотичних органів, в тому числі представників МЗС, та розплановані заходи розслідування, які виконуються і наразі, не тільки з приводу загроз, які є і “стали надбанням внаслідок моєї реакції моєї і великої кількості суспільства, а й інших, аналогічних речей, які масово продукуються від імені або внаслідок афільованих з російським контентом і російськими спецслужбами, як ми підозрюємо, громадянами інших країн — Угорщини, Польщі, Румунії, всіх наших сусідів”.

“Це абсолютно нормально для будь-якої держави. Зараз ми на стадії, коли направили міжнародно-правове доручення до Румунії, щоб відповідні служби, правоохоронні органи, Мін’юст, прокуратура провела слідчі дії з виготовлювачем цього контенту, який, на диво, до того часу продукував нікому не потрібні фентезі... і тут він сподобився досить дорого, досить професійно, обмалювати цю ситуацію”, — зазначив військовий прокурор.

Як повідомляв УНН, в Інтернеті з’явилося відео на якому Румунія у майбутньому нібито захоплює частину Чернівецької та Одеської областей після початку повномасштабного вторгнення в Україну з боку Росії.

Головний військовий прокурор ініціював кримінальне провадження за фактом появи такого відео та провів 4 червня нараду з представниками СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МЗС та ін.

Однією з основних версій слідством розглядається варіант спеціальної інформаційної операції з боку російських спецслужб.