Україна пропонує РФ обмінятися полоненими у березні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна підготувала звернення до представників ОБСЄ і РФ у ТКГ і гуманітарній групі щодо обміну полонених росіях на українських політв’язнів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, передає УНН.
"Провели коротку нараду з представником України в ТКГ Євгеном Марчуком. За результатами підготували звернення на представників ОБСЄ і РФ в ТКГ і гуманітарній групі з вимогою поставити першим питанням 27 березня, під час засідання групи, визначення дати негайної передачі РФ 25 росіян, засуджених в Україні, в обмін на політв‘язнів Кремля", - написала Геращенко.
Перший віце-спікер парламенту додала, що за словами уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової вона не має офіційного мандату займатися питанням обмінів і звільнень і цим має займатися контактна група в Мінську.
В той же час в Мінську представники РФ котрий рік відмовляються обговорювати питання звільнення росіян в обмін на українців по формулі 25/25, наполягючі, що це "питання омбудсменів".
Тому Ірина Геращенко і Євген Марчук направили на адресу ТКГ і гуманітарної групи публічні заяви Москальковоі і негайну вимогу визначити дату обміну. Вони пропонують зробити обмін у березні.
Геращенко зазначила, що за останні 16 місяців це 16 звернення до росіян з пропозицією обмінятись полоненими.
Раніше УНН повідомляв, що омбудсмен Росії відмовилась обговорювати з омбудсменом України питання про обмін ув'язненими, посилаючись на відсутність повноважень.