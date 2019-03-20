Україна пропонує РФ обмінятися полоненими у березні

КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна підготувала звернення до представників ОБСЄ і РФ у ТКГ і гуманітарній групі щодо обміну полонених росіях на українських політв’язнів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, передає УНН.