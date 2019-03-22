Україна пропонувала Росії обмін Гриба один на один

"Враховуючи важкий стан здоров’я Гриба, ми з паном Марчуком пропонували в форматі – офіційному, неофіційному – зробити малий обмін, і ми були готові, наприклад, передати одного росіянина, який має проблеми зі здоров’ям, з пропозицією зробити обмін один на один", - сказала вона.



З її слів, при цьому російська сторона не виявила "жодної зацікавленості, жодної готовності".



Вона також заявила, що Україна не визнає "судилища", яке відбулось над Грибом, так само як і над іншими українськими заручниками.



Як повідомляв УНН, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.