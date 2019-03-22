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Украина предлагала России обмен Гриба один на один

Киев • УНН

 • 8115 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинская сторона в Минске предлагала России провести обмен украинского политзаключенного Павла Гриба один на один из-за состояния его здоровья. В России отказались. Об этом во время брифинга в Киеве заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, передает УНН.

Украина предлагала России обмен Гриба один на один

"Учитывая тяжелое состояние здоровья Гриба, мы с господином Марчуком предлагали в формате - официальном, неофициальном - сделать малый обмен, и мы были готовы, например, передать одного россиянина, который имеет проблемы со здоровьем, с предложением сделать обмен один на один", - сказала она.

По ее словам, при этом российская сторона не проявила "никакой заинтересованности, ни готовности".

Она также заявила, что Украина не признает "судилища", которое состоялось над Грибом, так же как и над другими украинскими заложниками.

Как сообщал УНН, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонению к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

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