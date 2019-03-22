Украина предлагала России обмен Гриба один на один

"Учитывая тяжелое состояние здоровья Гриба, мы с господином Марчуком предлагали в формате - официальном, неофициальном - сделать малый обмен, и мы были готовы, например, передать одного россиянина, который имеет проблемы со здоровьем, с предложением сделать обмен один на один", - сказала она.



По ее словам, при этом российская сторона не проявила "никакой заинтересованности, ни готовности".



Она также заявила, что Украина не признает "судилища", которое состоялось над Грибом, так же как и над другими украинскими заложниками.



Как сообщал УНН, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонению к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.