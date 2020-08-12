Україна продовжує переговори щодо екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі – Кулеба

Міністр зауважив, що саме по лінії Офісу генерального прокурора зараз відбуваються всі процеси, пов’язані з екстрадицією.

"Наскільки мені відомо, всі документи були оформлені і ведеться діалог із білоруськими колегами (колегами ГП – ред..). Але наразі результат, що називається, очевидний – "вагнерівці" все ще не в Україні. Ми розуміємо що зараз органи білоруської влади зайняті трохи іншими проблемами. Але ми все ж налаштовані і розраховуємо, що та конструктивна розмова, яка відбулась між президентом Зеленським і президентом Лукашенком напередодні виборів, де вони обговорили питання екстрадиції "вагнерівців" - ця розмова матиме для нас продовження у позитивному для нас ключі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела телефонну розмову із генеральним прокурором Республіки Білорусь Олександром Конюком. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, Венедіктова підтвердила білоруському колезі намір екстрадиції до України 28 осіб, серед яких 9 українців, які 29 липня були затримані правоохоронними органами Білорусі.

Як повідомлялося в УНН, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер".