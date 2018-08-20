Україна продовжила нарощувати запаси вугілля: приріст за тиждень склав 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ збільшився на 3%. Минулого тижня приріст складав 5%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Зокрема, станом на 13 серпня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалося 1 млн 669,5 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 20 серпня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігається 1 млн 725 тисяч тонн вугілля.
Таким чином за тиждень запаси вугілля зросли на 55,5 тисяч тонн або на 3,3%.
Нагадаємо, минулого тижня Україна збільшила запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ на 5%.
До цього, запаси вугілля переважно зменшувались.
Раніше повідомлялось, три держшахти планують запустити до кінця року нові лави, на що уряд виділив 341 млн грн.