Украина продолжила наращивать запасы угля: прирост за неделю составил 3%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В течение недели уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличился на 3%. На прошлой неделе прирост составлял 5%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает УНН.
В частности, по состоянию на 13 августа 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранилось 1 млн 669,5 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 20 августа на украинских ТЭС и ТЭЦ хранится 1 млн 725 тысяч тонн угля.
Таким образом, за неделю запасы угля выросли на 55,5 тысяч тонн или на 3,3%.
Напомним, на прошлой неделе Украина увеличила запасы угля на ТЭС и ТЭЦ на 5%.
До этого, запасы угля преимущественно уменьшались.
Ранее сообщалось, что три госшахты планируют запустить к концу года новые лавы, на что правительство выделило 341 млн грн.