Україна продемонструвала новітній Ан-178 на авіаційно-космічному салоні "Фарнборо"
Київ • УНН
ФАРНБОРО-КИЇВ. 16 липня. УНН.. 16 липня. УНН. У небі над Великою Британією здійснив демонстраційний політ військово-транспортний літак ДП "Антонов" Ан-178, передає кореспондент УНН.
Farnborough Airshow-2018 — це міжнародна виставка, присвячена літальним апаратам всіх типів і призначень, авіаційним та космічним двигунам, супутникам, ремонту і технічному обслуговуванню авіаційної техніки, радарам і системам спостереження, авіоніці та наземному устаткуванню тощо.
Виставка проходить кожні два роки і є найбільшою експозицією у Великій Британії та однією з основних у світі. У цьому році Farnborough Airshow буде тривати з 16 по 22 липня.
Ан-178 — це близькомагістральний транспортний турбореактивний літак, розроблений ДП “Антонов”. Його розробку було розпочато ще в 2004 році на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200). Було внесено деякі зміни, щоб адаптувати цей літак до військової служби.
Як повідомляв УНН, російські корпорації цього року не поїхали на Фарнборо.