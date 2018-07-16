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Україна продемонструвала новітній Ан-178 на авіаційно-космічному салоні "Фарнборо"

Київ • УНН

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ФАРНБОРО-КИЇВ. 16 липня. УНН.. 16 липня. УНН. У небі над Великою Британією здійснив демонстраційний політ військово-транспортний літак ДП "Антонов" Ан-178, передає кореспондент УНН.

Farnborough Airshow-2018 — це міжнародна виставка, присвячена літальним апаратам всіх типів і призначень, авіаційним та космічним двигунам, супутникам, ремонту і технічному обслуговуванню авіаційної техніки, радарам і системам спостереження, авіоніці та наземному устаткуванню тощо.

Виставка проходить кожні два роки і є найбільшою експозицією у Великій Британії та однією з основних у світі. У цьому році Farnborough Airshow буде тривати з 16 по 22 липня.

Ан-178 — це близькомагістральний транспортний турбореактивний літак, розроблений ДП “Антонов”. Його розробку було розпочато ще в 2004 році на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200). Було внесено деякі зміни, щоб адаптувати цей літак до військової служби.

Як повідомляв УНН, російські корпорації цього року не поїхали на Фарнборо.

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