Украина продемонстрировала новейший Ан-178 на авиационно-космическом салоне "Фарнборо"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48001 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104980 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126671 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134060 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170150 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153748 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141416 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182032 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Украина продемонстрировала новейший Ан-178 на авиационно-космическом салоне "Фарнборо"

Украина продемонстрировала новейший Ан-178 на авиационно-космическом салоне "Фарнборо"

Киев  •  УНН

 • 50198 просмотра

ФАРНБОРО-КИЕВ. 16 июля. УНН. В небе над Великобританией совершил демонстрационный полет военно-транспортный самолет ГП "Антонов" Ан-178, передает корреспондент УНН.

Farnborough Airshow-2018 - это международная выставка, посвященная летательным аппаратам всех типов и назначений, авиационным и космическим двигателям, спутникам, ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники, радарам и системам наблюдения, авионике и наземному оборудованию и тому подобное.

Выставка проходит каждые два года и является крупнейшей экспозицией в Великобритании и одной из основных в мире. В этом году Farnborough Airshow будет продолжаться с 16 по 22 июля.

Ан-178 - это ближнемагистральный транспортный турбореактивный самолет, разработанный ГП "Антонов". Его разработку было начато еще в 2004 году на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200). Были внесены некоторые изменения, чтобы адаптировать этот самолет к военной службе.

Как сообщал УНН, российские корпорации в этом году не поехали на Фарнборо.

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