Україна прийматиме паралімпійський Кубок світу з лижних гонок та біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Вперше в історії України на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України відбудуться змагання світового рівня — кубок світу Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний комітет спорту інвалідів України.
Міжнародний паралімпійський комітет надав право та санкціонував проведення Кубку світу в Україні, адже зазначений Центр є одним з найкращих в Європі та світі за міжнародними стандартами з реабілітації людей з інвалідністю.
Крім того, Україна займає авторитетну та лідируючі позиції в паралімпійському русі світу.
Відзначимо, що даний захід відбудеться в період з 12 по 20 січня 2017 року.
Нагадаємо, що українські паралімпійці вибороли 636 медалей впродовж 2016 року.