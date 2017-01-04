Україна прийматиме паралімпійський Кубок світу з лижних гонок та біатлону

Міжнародний паралімпійський комітет надав право та санкціонував проведення Кубку світу в Україні, адже зазначений Центр є одним з найкращих в Європі та світі за міжнародними стандартами з реабілітації людей з інвалідністю.

Крім того, Україна займає авторитетну та лідируючі позиції в паралімпійському русі світу.

Відзначимо, що даний захід відбудеться в період з 12 по 20 січня 2017 року.

Нагадаємо, що українські паралімпійці вибороли 636 медалей впродовж 2016 року.