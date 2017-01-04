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Украина будет принимать паралимпийский Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону

Украина будет принимать паралимпийский Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону

Киев • УНН

 • 9914 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Впервые в истории Украины на базе Западного реабилитационно-спортивного центра Национального комитета спорта инвалидов Украины состоятся соревнования мирового уровня - кубок мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Международный паралимпийский комитет предоставил право и санкционировал проведение Кубка мира в Украине, ведь указанный Центр является одним из лучших в Европе и мире по международным стандартам по реабилитации людей с инвалидностью.

Кроме того, Украина занимает авторитетное и лидирующие позиции в паралимпийском движении мира.

Отметим, что данное мероприятие состоится в период с 12 по 20 января 2017 года.

Напомним, что украинские паралимпийцы завоевали 636 медалей в течение 2016 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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