Украина будет принимать паралимпийский Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Впервые в истории Украины на базе Западного реабилитационно-спортивного центра Национального комитета спорта инвалидов Украины состоятся соревнования мирового уровня - кубок мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный комитет спорта инвалидов Украины.
Международный паралимпийский комитет предоставил право и санкционировал проведение Кубка мира в Украине, ведь указанный Центр является одним из лучших в Европе и мире по международным стандартам по реабилитации людей с инвалидностью.
Кроме того, Украина занимает авторитетное и лидирующие позиции в паралимпийском движении мира.
Отметим, что данное мероприятие состоится в период с 12 по 20 января 2017 года.
Напомним, что украинские паралимпийцы завоевали 636 медалей в течение 2016 года.