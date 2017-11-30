Україна приєдналась до конвенції Пан-Євро-Мед
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження”, що сприятиме спрощенню умов торгівлі та збільшенню використання експортного потенціалу України, посилить торговельні зв’язки та економічну інтеграцію з Євросоюзом, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як відзначили в АП, конвенція дає можливість її країнам-учасникам використовувати сировину та комплектуючі одна одної, а не тільки національні при збереженні преференційних умов торгівлі.
На сьогодні учасниками Конвенції є 24 Договірні сторони, 6 з яких вже мають угоди про вільну торгівлю з Україною (ЄС, ЄАВТ, Чорногорія, Македонія, Молдова, Грузія). Ще з двома державами – сторонами Конвенції тривають переговори про вільну торгівлю, а саме з Туреччиною та Ізраїлем.
Наступним кроком для повноцінного використання переваг Конвенції є внесення змін до відповідних чинних угод про вільну торгівлю у частині заміни протоколів правил походження товарів, зазначили в АП.