Україна приєдналась до конвенції Пан-Євро-Мед

Як відзначили в АП, конвенція дає можливість її країнам-учасникам використовувати сировину та комплектуючі одна одної, а не тільки національні при збереженні преференційних умов торгівлі.

На сьогодні учасниками Конвенції є 24 Договірні сторони, 6 з яких вже мають угоди про вільну торгівлю з Україною (ЄС, ЄАВТ, Чорногорія, Македонія, Молдова, Грузія). Ще з двома державами – сторонами Конвенції тривають переговори про вільну торгівлю, а саме з Туреччиною та Ізраїлем.

Наступним кроком для повноцінного використання переваг Конвенції є внесення змін до відповідних чинних угод про вільну торгівлю у частині заміни протоколів правил походження товарів, зазначили в АП.