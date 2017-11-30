Украина присоединилась к конвенции Пан-Евро-Мед

Как отметили в АП, конвенция дает возможность ее странам-участникам использовать сырье и комплектующие друг друга, а не только национальные при сохранении преференциальных условий торговли.

На сегодня участниками Конвенции 24 Договаривающиеся стороны, 6 из которых уже имеют соглашения о свободной торговле с Украиной (ЕС, ЕАСТ, Черногория, Македония, Молдова, Грузия). Еще с двумя государствами - участниками Конвенции продолжаются переговоры о свободной торговле, а именно с Турцией и Израилем.

Следующим шагом для полноценного использования преимуществ Конвенции является внесение изменений в соответствующие действующих соглашений о свободной торговле в части замены протоколов правил происхождения товаров, отметили в АП.