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Україна привітала запровадження нового санкційного механізму ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна привітала запровадження Європейським Союзом нового універсального санкційного механізму у сфері порушень прав людини та розраховує, що він буде ефективним інструментом покарання винних у порушеннях прав людини на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Відповідний Коментар оприлюднено на сайті МЗС України, передає УНН.

“Україна вітає і підтримує запровадження Європейським Союзом нового універсального санкційного механізму у сфері порушень прав людини, який сьогодні було затверджено рішенням Ради ЄС. Цим рішенням ЄС вкотре засвідчив, що є визнаним світовим лідером у боротьбі з порушеннями прав людини”, - наголошують дипломати.

У міністерстві підкреслили, що прояви масштабних порушень прав людини сьогодні спостерігаються і безпосередньо в Європі.

“Тимчасово окуповані Російською Федерацією території України – Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі райони Донецької і Луганської областей - з 2014 року перетворилися на місця практично безконтрольного для світової спільноти безправ’я, переслідувань за громадянську позицію, політично вмотивованих ув’язнень, тортур і вбивств, відсутності свободи слова, релігії і права на збереження національної ідентичності на власній землі. Гоніння окупаційної влади РФ зазнає цілий народ – кримські татари”, - сказано в заяві дипвідомства.

Зазначається, що наразі сотні громадян України в РФ та на окупованих нею територіях України залишаються незаконно ув’язненими як політичні заручники.

“Розраховуємо, що новий санкційний механізм Євросоюзу буде ефективним і системним інструментом покарання винних у порушеннях основоположних прав людини на тимчасово окупованих територіях України і спонукатиме окупаційну адміністрацію до припинення цих злочинів”, - йдеться в заяві.

У МЗС наголошують, що Російська Федерація повинна забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних та гуманітарних організацій до окупованих Криму і територій на сході України з метою моніторингу становища з правами людини та полегшення умов життя українських громадян, які там перебувають.

“Очікуємо, що імплементація правозахисного санкційного режиму стане частиною нашого регулярного діалогу з ЄС з питань прав людини, а також консультацій щодо правових наслідків тимчасової окупації АР Крим і м.Севастополь”, - заявили в МЗС.

Нагадаємо, Рада ЄС у закордонних справах сьогодні затвердила режим санкцій, який дозволить вводити обмежувальні заходи за порушення прав людини по всьому світу.

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