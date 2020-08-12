Україна припиняє культурне співробітництво з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив проект постанови "Про вихід України з Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав та Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.
"Україна виходить з угод, оскільки у зв’язку зі збройною агресією РФ фактичне співробітництво з Росією припинене, а співпраця з іншими державами-учасницями СНД відбувається в двосторонньому форматі на основі укладення нових та/або діючих двосторонніх договорів", - пояснили у відомстві.
Нагадаємо, 22 липня Кабмін схвалив розроблений МКІП проект Указу Президента “Про вихід України з Угоди про гуманітарне співробітництво держав-учасниць СНД та Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД”.
Як раніше повідомляв УНН, сьогодні Кабінет міністрів України підтримав чергові рішення щодо виходу України ще з двох структур Співдружності незалежних держав.