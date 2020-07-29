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Україна прагне укласти преференційну торговельну угоду з Єгиптом

Україна прагне укласти преференційну торговельну угоду з Єгиптом

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Україна ініціює переговори щодо укладення преференційної торговельної угоди з Єгиптом. Про це йшлось під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі, передає УНН з посиланням на пресслужбу українського дипвідомства.

"Ми націлені на суттєве збільшення обсягів двостороннього товарообігу, який за результатами минулого року склав понад 2,6 млрд дол. США. Для цього ми запропонували єгипетській стороні новий формат економічної співпраці, а саме розглянути можливість укладення двосторонньої преференційної торговельної угоди", - зазначив Дмитро Кулеба.

Очільники МЗС окремо зупинилися на поточному стані двосторонньої договірно-правової бази та домовилися сприяти її розширенню.

Також співрозмовники обговорили конкретні подальші кроки для обміну візитами на високому та найвищому рівнях.
Дмитро Кулеба наголосив на важливості забезпечення висхідної динаміки двосторонніх відносин та запросив єгипетського колегу відвідати з офіційним візитом нашу державу після покращення епідеміологічної ситуації.

Як повідомляв УНН, Україна та Кувейт домовилися провести політичні консультації для активізації двостороннього політичного діалогу.

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