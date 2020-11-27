Україна прагне очолити ОЧЕС: озвучені головні пріоритети

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у 42-му засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів Організації чорноморського економічного співробітництва у режимі відеоконференції, де розповів про бачення та лідерські амбіції України, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністр заявив, що Україна має чітке бачення перспектив подальшого розвитку організації та її адаптації до сучасних викликів і загроз. Він закликав країни-члени підтримати кандидатуру України, заступника міністра закордонних справ Василя Боднара, на посаду Генерального секретаря Постійного міжнародного секретаріату ОЧЕС", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що глава МЗС перелічив пріоритети України в ОЧЕС, серед яких:

▪️ посилення співпраці бізнесу,

▪️ розвиток ІТ,

▪️ зміцнення регіональної взаємодії у сферах транспорту, енергетики, туризму та охорони здоров'я.

"Модернізація, зростання торговельних ринків, розвиток транспортних зв’язків та багато інших інструментів дозволять нам зміцнити наші економіки, забезпечити процвітання та стабільність регіону Чорного моря. Водночас, важливим елементом є безпека, адже без неї неможливо гарантувати процвітання", - зазначив він.

Міністр зауважив, що сьогодні у чорноморському регіоні найбільше бракує саме безпеки та довіри, що є прямим наслідком деструктивної політики РФ, яка порушує норми та принципи міжнародного права.

“У своєму виступі не можу не звернути увагу на слона у кімнаті. Він тут, просто на карті Чорного моря. Це Крим. І Крим — це Україна. Я би міг сьогодні говорити про наш півострів у контексті туризму, якби не незаконна російська окупація. Натомість, сьогодні ми маємо говорити про нього, на жаль, у контексті безпеки", — підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше у МЗС повідомили, що Україна має лідерські амбіції щодо розвитку Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

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