Украина стремится возглавить ОЧЭС: озвучены главные приоритеты

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в 42-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества в режиме видеоконференции, где рассказал о видении и лидерских амбициях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"Министр заявил, что Украина имеет четкое видение перспектив дальнейшего развития организации и ее адаптации к современным вызовам и угрозам. Он призвал страны-члены поддержать кандидатуру Украины, заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, на должность Генерального секретаря Постоянного международного секретариата ОЧЭС", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что глава МИДа перечислил приоритеты Украины в ОЧЭС, среди которых:

▪️ усиление сотрудничества бизнеса,

▪️ развитие ИТ,

▪️ укрепление регионального взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, туризма и здравоохранения.

"Модернизация, рост торговых рынков, развитие транспортных связей и многие другие инструменты позволят нам укрепить наши экономики, обеспечить процветание и стабильность региона Черного моря. В то же время, важным элементом является безопасность, ведь без нее невозможно гарантировать процветание", - отметил он.

Министр отметил, что сегодня в черноморском регионе больше всего не хватает именно безопасности и доверия, что является прямым следствием деструктивной политики РФ, нарушает нормы и принципы международного права.

"В своем выступлении не могу не обратить внимание на слона в комнате. Он здесь, прямо на карте Черного моря. Это Крым. И Крым - это Украина. Я бы мог сегодня говорить о нашем полуострове в контексте туризма, если бы не незаконная российская оккупация. Но сегодня мы должны говорить о нем, к сожалению, в контексте безопасности", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее в МИДе сообщили, что Украина имеет лидерские амбиции по развитию Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

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