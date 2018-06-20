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Україна повторно звернулася до РФ з проханням про зустріч з Сущенком

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Посольство України в РФ повторно звернулося до Московського міського суду з проханням надати дозвіл на зустріч із Романом Сущенком. Про це повідомила у Facebook Уповноважений із прав людини в Україні Людмила Денісова, передає УНН.

"Посольство України в РФ повторно звернулося до Московського міського суду з проханням надати дозвіл на зустріч із Романом Сущенком. Відповідь обіцяють завтра, 21 червня о 9.00", - сказано у повідомлені.

Як повідомялв УНН, Україна направила голові регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста у РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту листа із проханням відвідати українських політв'язнів, що утримуються у місцях несвободи на території Росії і анексованого Криму, які на знак протесту оголосили безстрокове голодування. Про це повідомила у Facebook Уповноважений із прав людини в Україні Людмила Денісова.

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