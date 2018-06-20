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Украина повторно обратилась к РФ с просьбой о встрече с Сущенко

Украина повторно обратилась к РФ с просьбой о встрече с Сущенко

Киев  •  УНН

 • 8373 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Посольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить разрешение на встречу с Романом Сущенко. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова, передает УНН.

"Посольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить разрешение на встречу с Романом Сущенко. Ответ обещают завтра, 21 июня в 9.00", - говорится в сообщении.

Как повидомялв УНН, Украина направила председателю региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту письмо с просьбой посетить украинских политзаключенных, содержащихся в местах несвободы на территории России и аннексированного Крыма, которые в знак протеста объявили бессрочную голодовку. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова.

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