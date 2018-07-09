Україна повністю готова до можливих провокацій під час виборів - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Україна готова протистояти будь-яким провокаціям під час президентських та парламентських виборів у 2019 році. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з главою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі, передає УНН.
“Наступного року ми матимемо власні вибори. Але цього разу ми будемо готовими до будь-яких провокацій, які можуть статися під час президентських та парламентських виборів”, — запевнив Глава держави.
За словами Порошенка, будь-яка дезінформаційна кампанія зустрінеться з різкою реакцією України.
Як повідомляв УНН, в Україні очікують на масштабне втручання з боку РФ у президентські вибори, які відбудуться майбутнього року.