Україна повністю готова до можливих провокацій під час виборів - Порошенко

“Наступного року ми матимемо власні вибори. Але цього разу ми будемо готовими до будь-яких провокацій, які можуть статися під час президентських та парламентських виборів”, — запевнив Глава держави.

За словами Порошенка, будь-яка дезінформаційна кампанія зустрінеться з різкою реакцією України.

Як повідомляв УНН, в Україні очікують на масштабне втручання з боку РФ у президентські вибори, які відбудуться майбутнього року.