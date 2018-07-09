Украина полностью готова к возможным провокациям во время выборов - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Украина готова противостоять любым провокациям во время президентских и парламентских выборов в 2019 году. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с главой Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе, передает УНН.
"В следующем году у нас будут свои выборы. Но на этот раз мы будем готовы к любым провокациям, которые могут произойти во время президентских и парламентских выборов", - заверил глава государства.
По словам Порошенко, любая дезинформационная кампания будет встречена резкой реакцией Украины.
Как сообщал УНН, в Украине ожидают масштабное вмешательство со стороны РФ в президентские выборы, которые состоятся в следующем году.