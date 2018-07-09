Украина полностью готова к возможным провокациям во время выборов - Порошенко

"В следующем году у нас будут свои выборы. Но на этот раз мы будем готовы к любым провокациям, которые могут произойти во время президентских и парламентских выборов", - заверил глава государства.

По словам Порошенко, любая дезинформационная кампания будет встречена резкой реакцией Украины.

Как сообщал УНН, в Украине ожидают масштабное вмешательство со стороны РФ в президентские выборы, которые состоятся в следующем году.