Україна повинна обміняти полонених за формулою "всіх на всіх" - Держдеп США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Україна і представники самопроголошених республік на Донбасі повинні провести обмін військовополоненими за формулою “всіх на всіх”. Про це заявили у Держдепартаменті США, передає УНН.
“Ми знову закликаємо всі сторони повністю виконати взяті ними на себе зобов’язання за Мінськими угодами, включаючи реальний обмін затриманими за формулою „всіх на всіх“”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, у Держдепі додали, що цей обмін є кроком до імплементації Мінських угод.
Також у заяві наголошується на необхідності повного припинення вогню, відведення важких озброєнь і забезпечення доступу спеціальної спостережної місії ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, США сподіваються на нове звільнення заручників на Донбасі у 2018 році.