Украина должна обменять пленных по формуле "всех на всех" - Госдеп США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украина и представители самопровозглашенных республик на Донбассе должны провести обмен военнопленными по формуле “всех на всех”. Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает УНН.
“Мы снова призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по минским соглашениям, включая реальный обмен задержанными по формуле „всех на всех“”, — говорится в сообщении.
В частности, в Госдепе добавили, что этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений.
Также в заявлении отмечается необходимость полного прекращения огня, отвод тяжелых вооружений и обеспечение доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.
Как сообщал УНН, США надеются на новое освобождение заложников на Донбассе в 2018 году.