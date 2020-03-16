Україна повертає паралімпійську збірну з біатлону зі Швеції - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. До України повертається національна паралімпійська збірна з біатлону, що прибула в Швецію на чемпіонат світу, а його скасували. Про це повідомляється у Twitter на ресурсі МЗС "Коронавірус у світі", передає УНН.
"Національна паралімпійська збірна з біатлону прибула в Швецію на чемпіонат світу. Його скасували. Країни почали закривати кордони. Посольства України в Швеції і Данії забезпечили переїзд для вильоту з сусідньої Данії. Спорстмени вже зареєстровані на рейс, чекають повернення додому", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у МЗС повідомили про евакуації українську спортивну збірну з Греції, яка не могла самостійно виїхати на Батьківщину.