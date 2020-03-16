Украина возвращает паралимпийскую сборную по биатлону из Швеции - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украину возвращается национальная паралимпийская сборная по биатлону, прибывшая в Швецию на чемпионат мира, который впоследствии отменили. Об этом сообщается в Twitter на ресурсе МИД "Коронавирус в мире", передает УНН.
"Национальная паралимпийская сборная по биатлону прибыла в Швецию на чемпионат мира. Его отменили. Страны начали закрывать границы. Посольства Украины в Швеции и Дании обеспечили переезд для вылета из соседней Дании. Спортсменов уже зарегистрированы на рейс, ждут возвращения домой", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в МИД сообщили об эвакуации украинской спортивной сборной с Греции, которая не могла самостоятельно выехать на родину.