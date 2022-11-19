Україна повернула з російського полону трьох морських піхотинців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна повернула додому з ворожого полону трьох морських піхотинців. Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що з російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України.
У відомстві не повідомляють, коли саме відбувся обмін, проте відомо, що звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що з російського полону вже визволили 30 військовополонених з острова Зміїний.