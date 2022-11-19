Украина вернула из российского плена троих морских пехотинцев

Детали

Сообщается, что из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.

В ведомстве не сообщают, когда именно произошел обмен, однако известно, что освобожденным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская, психологическая помощь.

Дополнение

Ранее сообщалось, что из российского плена уже освободили 30 военнопленных с острова Змеиный.