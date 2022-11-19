Украина вернула из российского плена троих морских пехотинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украина вернула домой из вражеского плена трех морских пехотинцев. Об этом сообщили в Военно-Морских Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Сообщается, что из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.
В ведомстве не сообщают, когда именно произошел обмен, однако известно, что освобожденным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская, психологическая помощь.
Дополнение
Ранее сообщалось, что из российского плена уже освободили 30 военнопленных с острова Змеиный.