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Україна повернула вже понад 500 тіл загиблих захисників

Україна повернула вже понад 500 тіл загиблих захисників

Київ • УНН

 • 169450 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Україна повернула вже понад 500 тіл загиблих захисників. Про це під час брифінгу повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко, передає УНН.

Цитата

“На даний час їх (тіл – ред.) вже більше 500. Буквально вчора ми забрали ще 17 тіл наших героїв. Це ті, які були безвісти зниклі. Дуже багато людей, яких ми рахуємо безвісти зниклими, вважаються такими, тому що з ними немає зв’язку. Люди до нас звертаються, але вони знаходяться згодом. Працює наш координаційний штаб для того, щоб звільнити цих людей. Робота йде”, – повідомив Котенко.

Доповнення

У червні між Україною та рф відбувся найбільший з 24 лютого обмін військовополоненими. З російського полону звільнили 144 українських військових, серед них було 95 захисників "Азовсталі".

Додому повернулися бійці: Національної гвардії – 59; Військово-морських сил – 30; Збройних сил України – 28; Державної прикордонної служби України – 17; Територіальної оборони – 9; Національної поліції України – 1.

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