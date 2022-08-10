Украина вернула уже более 500 тел погибших защитников

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“Сейчас их (тел – ред.) уже больше 500. Буквально вчера мы забрали еще 17 тел наших героев. Это те, которые были без вести пропавшие. Очень многие люди, которых мы считаем без вести пропавшими, считаются такими, потому что с ними нет связи. Люди к нам обращаются, но они находятся позже. Работает наш координационный штаб для того, чтобы освободить этих людей. Работа идет”, – сообщил Котенко.

Дополнение

В июне между Украиной и рф состоялся крупнейший с 24 февраля обмен военнопленными. Из российского плена освободили 144 украинских военных, в том числе 95 защитников "Азовстали".

Домой вернулись бойцы: Национальной гвардии – 59; Военно-морских сил – 30; Вооруженных сил Украины – 28; Государственной пограничной службы Украины – 17; Территориальной обороны – 9; Национальной полиции Украины – 1.