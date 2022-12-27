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Україна повернула тіла ще 42 загиблих військових

Україна повернула тіла ще 42 загиблих військових

Київ • УНН

 • 383315 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Україна повернула тіла ще 42 військових, які загинули на війні, яку розв'язала рф. Про це в Telegram повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.

Цитата

"Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, загалом Уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

«Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх», – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Доповнення

6 грудня Україна повернула тіла 49 полеглих військових.

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