В Україну повернули ще 12 депортованих рф дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В Україну вдалося повернути ще 12 депортованих рф українських дітей. Про це повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine", Уповноважений Президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба в Facebook, передає УНН.
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"Команда Save Ukraine повернула додому ще 12 українських дітей, яких вивезли на свою територію росіяни. Ця рятувальна місія вийшла дуже складною", - зазначив у дописі в соцмережі Кулеба.
Деталі
За словами виконавчого директора БО "Save Ukraine", 17-річному Денису, за яким їхала хрещена мама, так і не вдалося повернутися в Україну. росіяни затримали Ольгу, забрали усі документи й телефон. Дві доби її допитували представники ФСБ та погрожували ув’язненням на 15 років. Жінці так і не дали змогу забрати хрещеного сина, натомість її відправили в Мінськ, протримали там ще добу й відпустили. Ользі довелося просити допомоги в Червоного Хреста, що такими питаннями не займається, вказав він.
Ще одним викликом, пише Кулеба, стало повернення 11-річного Сергія. Хлопець-сирота з Вовчанська після повномасштабного вторгнення опинився з єдиною рідною сестрою по різні боки фронту. Але 18-річну Ксенію така ситуація не влаштовувала, й вона вирішила будь-що повернути брата додому. Як і в попередніх випадках, росіяни всіляко перешкоджали возз’єднанню родини, використовуючи психологічний тиск і маніпулятивні методи. Ксенії довелося пережити чимало випробувань, аби забрати Сергія додому.
"На щастя, діти й батьки вже в Україні, з ними все добре. І щоб допомогти дітям оговтатися від пережитого стресу та довгої дороги, ми організували для них відпочинок у парку атракціонів. Дуже приємно бачити їхні посмішки, особливо після того, що вони пережили. Завдяки рятувальним операціям Save Ukraine 108 юних українців вже на Батьківщині. Робимо все можливе, аби якомога більше дітей повернулися додому", - додав він.
Доповнення
З майже 20 тисяч викрадених окупантами дітей додому повернулись 364. За даними Омбудсмена, російська сторона забирає в них українські документи, видаючи натомість свої, зі зміненими даними, це їм дозволяє ігнорувати запити України через "помилки". Жодної інформації щодо українських дітей, зі своєї сторони, рф ніколи не надавала.
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