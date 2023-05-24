В Україну повернули ще 12 депортованих рф дітей

ukru
Ексклюзив
07:03 • 1558 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 12687 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 280072 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 377609 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 310028 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344303 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307601 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223501 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206997 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165574 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 17391 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 20947 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 30381 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 28988 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 27057 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 399028 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 541749 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 574394 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 571266 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 470897 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 5914 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 207636 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 377612 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177285 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168049 перегляди
Актуальне
В Україну повернули ще 12 депортованих рф дітей

В Україну повернули ще 12 депортованих рф дітей

Київ • УНН

 • 482371 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. В Україну вдалося повернути ще 12 депортованих рф українських дітей. Про це повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine", Уповноважений Президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба в Facebook, передає УНН.

Цитата

"Команда Save Ukraine повернула додому ще 12 українських дітей, яких вивезли на свою територію росіяни. Ця рятувальна місія вийшла дуже складною", - зазначив у дописі в соцмережі Кулеба.

Деталі

За словами виконавчого директора БО "Save Ukraine", 17-річному Денису, за яким їхала хрещена мама, так і не вдалося повернутися в Україну. росіяни затримали Ольгу, забрали усі документи й телефон. Дві доби її допитували представники ФСБ та погрожували ув’язненням на 15 років. Жінці так і не дали змогу забрати хрещеного сина, натомість її відправили в Мінськ, протримали там ще добу й відпустили. Ользі довелося просити допомоги в Червоного Хреста, що такими питаннями не займається, вказав він.

Ще одним викликом, пише Кулеба, стало повернення 11-річного Сергія. Хлопець-сирота з Вовчанська після повномасштабного вторгнення опинився з єдиною рідною сестрою по різні боки фронту. Але 18-річну Ксенію така ситуація не влаштовувала, й вона вирішила будь-що повернути брата додому. Як і в попередніх випадках, росіяни всіляко перешкоджали возз’єднанню родини, використовуючи психологічний тиск і маніпулятивні методи. Ксенії довелося пережити чимало випробувань, аби забрати Сергія додому.

"На щастя, діти й батьки вже в Україні, з ними все добре. І щоб допомогти дітям оговтатися від пережитого стресу та довгої дороги, ми організували для них відпочинок у парку атракціонів. Дуже приємно бачити їхні посмішки, особливо після того, що вони пережили. Завдяки рятувальним операціям Save Ukraine 108 юних українців вже на Батьківщині. Робимо все можливе, аби якомога більше дітей повернулися додому", - додав він.

Доповнення

З майже 20 тисяч викрадених окупантами дітей додому повернулись 364. За даними Омбудсмена, російська сторона забирає в них українські документи, видаючи натомість свої, зі зміненими даними, це їм дозволяє ігнорувати запити України через "помилки". Жодної інформації щодо українських дітей, зі своєї сторони, рф ніколи не надавала.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Куди російські окупанти вивозять українських дітей: Центр спротиву опублікував мапу

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,811.64