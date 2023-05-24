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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину вернули еще 12 депортированных рф детей

В Украину вернули еще 12 депортированных рф детей

Киев • УНН

 • 482369 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Украину удалось вернуть еще 12 депортированных рф украинских детей. Об этом сообщил исполнительный директор БО "Save Ukraine", Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка (2014 -2021 гг.) Николай Кулеба в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Команда Save Ukraine вернула домой еще 12 украинских детей, которых вывезли на свою территорию россияне. Эта спасательная миссия получилась очень сложной", - отметил в заметке в соцсети Кулеба.

Детали

По словам исполнительного директора БО "Save Ukraine", 17-летнему Денису, за которым ехала крестная мама, так и не удалось вернуться в Украину. россияне задержали Ольгу, забрали все документы и телефон. Двое суток ее допрашивали представители ФСБ и угрожали заключением на 15 лет. Женщине так и не позволили забрать крестного сына, вместо этого ее отправили в Минск, продержали там еще сутки и отпустили. Ольге пришлось просить помощи у Красного Креста, который такими вопросами не занимается, указал он.

Еще одним вызовом, пишет Кулеба, стало возвращение 11-летнего Сергея. Парень-сирота из Волчанска после полномасштабного вторжения оказался с единственной родной сестрой по разные стороны фронта. Но 18-летнюю Ксению такая ситуация не устраивала, и она решила во что бы то ни стало вернуть брата домой. Как и в предыдущих случаях, россияне всячески препятствовали воссоединению семьи, используя психологическое давление и манипулятивные методы. Ксении пришлось пережить немало испытаний, чтобы забрать Сергея домой.

"К счастью, дети и родители уже в Украине, с ними все хорошо. И чтобы помочь детям оправиться от пережитого стресса и долгой дороги, мы организовали для них отдых в парке аттракционов. Очень приятно видеть их улыбки, особенно после того, что они пережили. Благодаря спасательным операциям Save Ukraine 108 юных украинцев уже на Родине. Делаем все возможное, чтобы как можно больше детей вернулись домой", - добавил он.

Дополнение

Из почти 20 тысяч похищенных оккупантами детей домой вернулись 364. По данным Омбудсмена, российская сторона забирает у них украинские документы, выдавая взамен свои, с измененными данными, это им позволяет игнорировать запросы Украины из-за "ошибок". Никакой информации относительно украинских детей, со своей стороны, рф никогда не предоставляла

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куда российские оккупанты вывозят украинских детей: Центр сопротивления опубликовал карту

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