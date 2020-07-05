Україна поверне всі свої території – Зеленський

"Ми повернемо всіх наших людей, ми повернемо всі наші території, віру у правду і справедливість", - сказав Зеленський.

Раніше в УНН повідомлялося, що українські моряки, серед них, моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україну, отримають понад 70 квартир.

Нагадаємо, що раніше Зеленський вручив держнагороди українським морякам.