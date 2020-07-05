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Україна поверне всі свої території – Зеленський

Україна поверне всі свої території – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна буде сильною, вільною, непереможною і зможе повернути всі свої території. Про це він заявив під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил, передає кореспондент УНН.

"Ми повернемо всіх наших людей, ми повернемо всі наші території, віру у правду і справедливість", - сказав Зеленський.

Раніше в УНН повідомлялося, що українські моряки, серед них, моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україну, отримають понад 70 квартир.

Нагадаємо, що раніше Зеленський вручив держнагороди українським морякам.

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