Україна поверне всі свої території – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна буде сильною, вільною, непереможною і зможе повернути всі свої території. Про це він заявив під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил, передає кореспондент УНН.
"Ми повернемо всіх наших людей, ми повернемо всі наші території, віру у правду і справедливість", - сказав Зеленський.
Раніше в УНН повідомлялося, що українські моряки, серед них, моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україну, отримають понад 70 квартир.
Нагадаємо, що раніше Зеленський вручив держнагороди українським морякам.