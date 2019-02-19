Україна потрапила у топ-3 за обсягом завданих Росії збитків

Згідно з оприлюдненими російським міністерством даними, лідером за кількістю введених обмежень щодо російських товарів став ЄС (25), на другому місці - Україна (22), США - на шостому місці (9).

При цьому, що стосується збитків економіці Росії, то тут лідери розмістилися наступним чином: на першому місці - ЄС (2,42 млрд дол.), на другому - США (близько 1,17 млрд дол.), на третьому - Україна (775 млн дол.).

Загалом мінекономрозвитку РФ оцінило збитки від введених стосовно Росії іншими країнами різних обмежень на кінець 2018 року у 6,3 млрд доларів. В цілому проти російських товарів діють 159 обмежень у 62 країнах.