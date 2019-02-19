Украина попала в топ-3 по размеру нанесенного России ущерба
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного экономике России ущерба из-за введенных ограничительных мер, уступив только ЕС и США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные минэкономразвития РФ.
Согласно обнародованным российским министерством данным, лидером по количеству введенных ограничений в отношении российских товаров стал ЕС (25), на втором месте - Украина (22), США - на шестом месте (9).
При этом, что касается ущерба экономике России, то лидеры разместились следующим образом: на первом месте - ЕС (2,42 млрд долл.), на втором - США (около 1,17 млрд долл.), на третьем - Украина (775 млн долл.).
В целом минэкономразвития РФ оценило ущерб от введенных в отношении России другими странами различных ограничений на конец 2018 года в 6,3 млрд долларов. В целом против российских товаров действуют 159 ограничений в 62 странах.