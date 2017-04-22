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Україна поступилася угорцям у матчі-відкритті ЧС з хокею

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У столичному "Палаці спорту" відбулася перша гра чемпіонату світу з хокею. Першими в льодовий бій вступили національні збірні команди України та Угорщини. Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України, передає УНН.

Половина першого періоду пройшла без забитих шайб, але з багатьма вилученнями з боку України. Одного разу "синьо-жовті" залишились утрьох проти п’ятірки суперників. Проте саме нашим співвітчизникам вдалося відкрити рахунок. Сергій Кузьмік на 14-й хвилині матчу виїхав з-за воріт та переграв голкіпера угорців. Але вже за хвилину угорці зрівняли рахунок. Шайбу закинув Барталіш Іштван.

Другий період розпочався із запальної боротьби і збірній Угорщини вдалось пробити Едуарда Захарченка та зробити рахунок 2:1. Але збірна України не стала пасти задніх та на 28-й хвилині матчу Нікіта Буценко з передачі Кирила Катрича зрівняв рахунок.

Другий період був сповнений шалених атак обох команд, але українці гідно вистояли і вже під кінець другої двадцятихвилинки змогли пробити захист угорців. Дубль Нікіти Буценка вивів Україну на крок вперед.

Перша половина третього періоду пройшла без закинутих шайб, але із жорстокими атаками. Пробити ворота угорського воротаря намагалися Артем Бондарєв і Роман Благой, але їм не вдалося обійти супротивника.

Зрівняти рахунок (3:3) у матчі вдалося Ендрю Сарауеру на 50-й хвилині матчу. Через сім хвилин ще одна шайба авторства Кігана Дансеро потрапила у ворота Едуарда Захарченка.

За десять секунд до кінця матчу збірна України пропустила п’яту шайбу, попередньо знявши голкіпера – 3:5.

Додамо, що наступний матч збірна України зіграє зі збірною Польщі о 20:30.

Нагадаємо, біля "Палацу спорту" у Києві запрацювало “хокейне містечко”.

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