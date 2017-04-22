Украина уступила венграм в матче-открытии ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В столичном "Дворце спорта" состоялась первая игра чемпионата мира по хоккею. Первыми в ледовый бой вступили национальные сборные команды Украины и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины, передает УНН.
Половина первого периода прошла без забитых шайб, но со многими изъятиями со стороны Украины. "Сине-желтые" даже остались втроем против пятерки соперников. Однако именно нашим соотечественникам удалось открыть счет. Сергей Кузьмик на 14-й минуте матча выехал из-за ворот и переиграл голкипера венгров. Но уже через минуту венгры сравняли счет. Шайбу забросил Барталиш Иштван.
Второй период начался с зажигательной борьбы и сборной Венгрии удалось пробить Эдуарда Захарченко и сделать счет 2:1. Но сборная Украины не стала отставать и на 28-й минуте матча Никита Буценко по передаче Кирилла Катрича сравнял счет.
Второй период был полон безумных атак обеих команд, но украинцы достойно выстояли и уже к концу второй двадцатиминутки смогли пробить защиту венгров. Дубль Никиты Буценко вывел Украину на шаг вперед.
Первая половина третьего периода прошла без заброшенных шайб, но с жестокими атаками. Пробить ворота венгерского вратаря пытались Артем Бондарев и Роман Благой, но им не удалось обойти противника.
Сравнять счет (3:3) в матче удалось Эндрю Сарауеру на 50-й минуте матча. Через семь минут еще одна шайба авторства Кигана Дансеро попала в ворота Эдуарда Захарченко.
За десять секунд до конца матча сборная Украины пропустила пятую шайбу, предварительно сняв голкипера - 3:5.
Добавим, что следующий матч сборная Украины сыграет со сборной Польши в 20:30.
Напомним, возле "Дворца спорта" в Киеве заработал "хоккейный городок".