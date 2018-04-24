Україна поступилася Канаді у матчевому протистоянні Кубку Федерацій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Жіноча збірна України з тенісу програла Канаді у матчі плей-оф у Другій Світовій групі Кубка Федерації, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Після першого змагального дня рахунок був нічийним 1:1. У третій зустрічі зустрілися лідери збірних — Леся Цуренко в трьох сетах на тай-брейку поступилася Ежені Бушар 4:6, 6:2, 7:6 (5). Потім на корт вийшла Катерина Бондаренко і Габріела Дабровскі. Киянка виявилася сильнішою 3:6, 6:2, 6:1.
У вирішальній парній зустрічі Бондареко і Ольга Савчук не зуміли перемогти Дабровскі/Андрееску — 3:6, 6:4, 2:6.
Таким чином, Україна втратила прописку, вилетівши з Другої Світової групи.
Нагадаємо, що на початку року “жовто-блакитні” не в оптимальному складі поступилися Австралії.