Украина уступила Канаде в матчевом противостоянии Кубка Федераций

После первого соревновательного дня счет был ничейным 1:1. В третьей встрече встретились лидеры сборных — Леся Цуренко в трех сетах на тай-брейке уступила Бушар 4:6, 6:2, 7:6 (5). Затем на корт вышла Катерина Бондаренко и Габриэла Дабровски. Киевлянка оказалась сильнее 3:6, 6:2, 6:1.

В решающей парной встрече Бондареко и Ольга Савчук не сумели победить Дабровски/Андрееску — 3:6, 6:4, 2:6.

Таким образом, Украина потеряла прописку, вылетев из Второй Мировой группы.

Напомним, что в начале года “желто-голубые” не в оптимальном составе уступили Австралии.