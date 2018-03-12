Україна посилить співпрацю з ЄС у боротьбі проти російських кіберзагроз та дезінформації

“В контексті триваючої кампанії з боку Росії з поширення дезінформації, здійснення хакерських нападів, втручання в виборчі процеси, спрямовані проти демократичного вільного світу, в тому числі Європейського Союзу і України, ми домовилися посилити наше співробітництво у боротьбі з кіберзагрозами, боротьбі з фейковими новинами і обміном досвідом, який буде вигідним і Україні, і Європейському союзу”, — сказав Президент.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко закликав ЄС ввести санкції проти причетних до організації виборів президента РФ в Криму.