Украина усилит сотрудничество с ЕС в борьбе против российских киберугроз и дезинформации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Европейский Союз и Украина будут сотрудничать в контексте борьбы против кампании со стороны России по распространению дезинформации, осуществления хакерских нападений и вмешательства в избирательные процессы государств. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко сегодня на совместном брифинге с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Киеве, передает корреспондент УНН.
"В контексте продолжающейся кампании со стороны России по распространению дезинформации, осуществления хакерских нападений, вмешательства в избирательные процессы, направленные против демократического свободного мира, в том числе Европейского Союза и Украины, мы договорились усилить наше сотрудничество в борьбе с киберугрозами, борьбе с фейковыми новостями и обменом опытом, который будет выгодным и Украине, и Европейскому союзу", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, П.Порошенко призвал ЕС ввести санкции против причастных к организации выборов президента РФ в Крыму.