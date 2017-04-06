Україна посіла 88 місце у рейтингу туристичної конкурентоспроможності
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україна опинилася на 88 місці рейтингу туристичної конкурентоспроможності, складеному експертами Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), передає УНН.
Зазначається, що загалом у рейтингу 2017 року – 136 країн. Поруч з Україною в рейтингу Гватемала, Туніс, Македонія і Гондурас.
Рейтинг складений на основі дослідження 14 ключових параметрів, серед яких культурні ресурси, доступна інфраструктура, ціни, охорона здоров’я, рівень безпеки, міжнародна відкритість.
Очолює список Іспанія. У першій десятці – Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія, США, Австралія, Італія, Канада і Швейцарія. На останньому місці списку – Ємен.
Як повідомляв УНН, минулого року Україну відвідало більше 10 млн іноземних туристів.