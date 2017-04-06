Украина заняла 88 место в рейтинге туристической конкурентоспособности

Отмечается, что в целом в рейтинге 2017 года - 136 стран. Рядом с Украиной в рейтинге Гватемала, Тунис, Македония и Гондурас.

Рейтинг составлен на основе исследования 14 ключевых параметров, среди которых культурные ресурсы, доступная инфраструктура, цены, здравоохранение, уровень безопасности, международная открытость.

Возглавляет список Испания. В первой десятке - Франция, Германия, Япония, Великобритания, США, Австралия, Италия, Канада и Швейцария. На последнем месте списка - Йемен.

Как сообщал УНН, в прошлом году Украину посетило более 10 млн иностранных туристов.