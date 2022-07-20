Україна посіла 35 місце в рейтингу паспортів

Деталі

Власники українського паспорта можуть потрапити без візи у 144 країни світу.

На першому місці японський паспорт, з яким можна в'їхати без візи до 193 країн.

Друге місце посіли паспорти Південної Кореї та Сінгапуру (192 країни).

На третьому місці паспорти Німеччини та Іспанії (190), на четвертому – Фінляндії, Італії та Люксембургу (189), на п'ятому – Вірменії, Данії, Нідерландів та Швеції (188).

Повний рейтинг можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо

У квітні 2022 року Україна в рейтингу паспортів була на 34 місці.

Додамо

Рейтинг містить 112 місць.

Індекс паспортів компанії Henley & Partners – це міжнародний рейтинг країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс видається з 2006 року у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу в світі базу туристичної інформації. Компанія Henley & Partners, яка працює в сфері планування місця проживання для приватних клієнтів і їх сімей, виступає як радник урядів різних країн при розробці та впровадженні програм громадянства або дозволу на проживання через інвестиції.