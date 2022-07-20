Украина заняла 35 место в рейтинге паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Украина в рейтинге паспортов от компании Henley & Partners заняла 35 место, сообщает УНН.
Детали
Владельцы украинского паспорта могут попасть без визы в 144 страны мира.
На первом месте японский паспорт, с которым можно въехать без визы в 193 страны.
Второе место заняли паспорта Южной Кореи и Сингапура (192 страны).
На третьем месте паспорта Германии и Испании (190), на четвертом – Финляндии, Италии и Люксембурга (189), на пятом – Армении, Дании, Нидерландов и Швеции (188).
Полный рейтинг можно посмотреть по ссылке.
Напомним
В апреле 2022 года Украина в рейтинге паспортов была на 34 месте.
Добавим
Рейтинг содержит 112 мест.
Индекс паспортов компании Henley & Partners - это международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс выдается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации. Компания Henley & Partners, которая работает в сфере планирования места жительства для частных клиентов и их семей, выступает как советник правительств разных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции.